EHC Lustenau unterlag Spitzenteam aus Russland knapp

Achtbar zog sich der EHC Alge Elastic Lustenau beim Spiel gegen das russische KHL Team Vitjaz Podolsk aus der Affäre.

Wie am Samstag Abend erwischte Lustenau einen sehr guten Beginn und konnte bereits nach 55 Sekunden jubeln. Marc Olivier Vallerand versenkte den Puck in das russische Gehäuse. In dieser frühen Phase des Spieles zeigte sich Lustenau sehr spielfreudig und gegenüber der Partie am Samstag stark verbessert. Es dauerte bis zur 10. Minute ehe die Russen den Ausgleichstreffer erzielten. Wenig geschockt zeigte sich Lustenau, denn nur wenige Sekunden später war es Martin Grabher-Meier, der zur abermaligen Führung für Lustenau abschließen konnte. In der 16. Minute konnte Podolsk ausgleichen und mit diesem 2:2 ging es in die erste Drittelpause.