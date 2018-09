EHC Lustenau übernimmt die Tabellenspitze

EHC Alge Elastic Lustenau gewinnt Schlagerspiel der vierten Runde gegen die Wipptal Broncos mit 3:1

Das Spitzenspiel der vierten Runde hielt was es versprach. In einem sehr schnellen und intensiven Spiel konnten sich die Lustenauer gegen den Tabellenzweiten aus dem Wipptal mit 3:1 durchsetzen. Als Belohnung für diesen hochverdienten Sieg dürfen sich die Lustenauer über die Tabellenführung in der AHL freuen. Ein wichtiger Aspekt in dieser Partie war die Tatsache, dass die Lustenauer die bisher hervorragende erste Linie der Südtiroler neutralisieren konnten.

Wie aus der Pistole geschossen begannen die Lustenauer und setzten die Südtiroler von der ersten Sekunde an unter Druck. Doch das erste Tor erzielte das Team aus dem Wipptal. Einen Verteidigungsfehler der Lustenauer nützte das von Ivo Jan trainierte Team in der zweiten Minute eiskalt aus und erzielte den Führungstreffer. Davon ließen sich die Lustenauer nicht beirren und rannten weiter auf das Tor der Gegner an. Trotz einer klaren 17:4 Schussüberlegenheit ging es mit diesem knappen Rückstand für die Lustenauer in die erste Drittelpause.

Im zweiten Spielabschnitt konnte Marc-Oliver Vallerand einen Schuss von Philipp Winzig abfälschen und erzielte den viel umjubelten Ausgleichstreffer nach nur 56 gespielten Sekunden. Die Südtiroler konnten sich in der Folge besser auf das schnelle Spiel der Lustenauer einstellen, doch tonangebend auf dem Eis blieb der EHC Alge Elastic Lustenau. Trotz vieler Möglichkeiten hielt der italienische Torhüter Gianluca Vallini das Tor sauber und so ging es mit diesem 1:1 in die zweite Drittelpause.

Auch im letzten Drittel hatten die Lustenauer mehr Anteile am Spiel doch in den schnell vorgetragenen Kontern hatten auch die Südtiroler ihre Möglichkeiten. In der 51. Minute war es endlich soweit. Durch David Slivnik erzielten die Lustenauer den mehr als verdienten Führungstreffer. Adis Alagic und Philipp Koczera leisteten die Vorarbeit zu diesem wichtigen 2:1. In Folge drängten die Wipptaler auf den Ausgleich doch der EHC verteidigte sich souverän. In der 58. Minute konnte David Franz den viel umjubelten 3:1 Siegestreffer für Lustenau erzielen. In einem sehr schnellen und intensiven Spiel vor rund 800 Zuschauern war es ein verdienter Sieg der Lustenauer, die somit die Tabellenführung eroberten.

EHC Alge Elastic Lustenau : Wipptal Broncos 3:1 (0:1 / 1:0 / 2:0)

Torschützen EHC Alge Elastic Lustenau: Marc-Olivier Vallerand (21. Min.), David Slivnik (51. Min.), David Franz (58. Min.)