EHC Lustenau trifft im Halbfinale auf Zell am See

Nach Beendigung des Grunddurchgangs in der Alps Hockey League folgt nun die Halbfinal-Serie in der Österreichischen Meisterschaft. In dieser trifft der EHC Lustenau auf das Team des EK Zell am See. Die erste Partie findet am Donnerstag, 11. Januar 2023 um 19.30 Uhr in der Rheinhalle Lustenau statt. Das Rückspiel im Pinzgau erfolgt bereits am Samstag, 13. Januar 2024 ebenfalls um 19.30 Uhr.

Keine leichte Aufgabe erwartet den EHC Lustenau in der Halbfinalserie zur Österreichischen Meisterschaft. Mit dem EK Zell am See bekommen es die Lustenauer mit dem Tabellenzweiten der Alps Hockey League zu tun. Außerdem gewannen die Pinzgauer die rein österreichweit geführte Tabelle dieser Saison.

Schon zweimal trafen die beiden Teams im Verlauf der diesjährigen Meisterschaft aufeinander. Beide Spiele konnten die Salzburger jeweils mit einem Tor Unterschied für sich entscheiden. In dieser Halbfinal-Serie möchte Lustenau den Spieß umdrehen und mit einem Erfolg das Finale erreichen.

Durch zahlreiche und namhafte Neuverpflichtungen in der Sommerpause sind die Zeller Eisbären als einer der Mitfavoriten um den Titel in die Saison gestartet. Diese Erwartungen konnten sie im Grunddurchgang erfüllen und erreichten den zweiten Tabellenrang. Mit Tomi Vilenius sowie Nicklas Huard verfügen die Pinzgauer über treffsichere Legionäre. Auch in der Verteidigung sind die Salzburger unter anderen mit Frederik Widen, Tyler Cuma und Ex-Nationalspieler Mario Altmann sehr gut aufgestellt. Torhüter Max Zimmermann erhielt dieses Jahr eine Einberufung in das Österreichische Nationalteam.

Die Lustenauer können bei ihrem Vorhaben das Finale zu erreichen, auf die Dienste von drei neuen und hungrigen Legionären zurückgreifen. Der vierte Finne im Bunde Jan Shikara dürfte noch nicht einsatzberechtigt sein. Außerdem haben die Lustenauer bei den beiden ersten Spielen gegen Zell am See gezeigt, dass sie über weite Strecken des Spieles das Tempo der Zeller mitgehen und diese auch in Verlegenheit bringen können. Mit einer konzentrierten und kompromisslosen Spielweise möchten sie am Donnerstag den ersten Schritt zur Finalqualifikation setzen. Spielbeginn in der Rheinhalle Lustenau ist am Donnerstag um 19.30 Uhr.

EHC Lustenau : EK Zell am See

Donnerstag, 11. Januar 2024, 19.30 Uhr, Rheinhalle Lustenau