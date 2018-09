EHC Lustenau testet gegen Langenthal

Schon morgen Dienstag wartet auf die Cracks des EHC Alge Elastic Lustenau das nächste schwere Spiel.

Im Rahmen der Vorbereitung auf die in Kürze startenden Alps Hockey League 2018/19 treffen die Lustenauer auf das Team vom SC Langenthal. Spielbeginn am Dienstag in der Rheinhalle Lustenau ist um 19.30 Uhr.