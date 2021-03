EHC Lustenau stürmt ins AHL-Viertelfinale

EHC Lustenau besiegt Ritten auch im Rückspiel des Pre Play-off mit 6:2 und steht im Viertelfinale

Mit einem schlussendlich klaren 6:2 Heimerfolg stellt der EHC Lustenau in der Pre-Play-Off Serie gegen Ritten auf 2:0 und steht somit im Viertelfinale der Alps Hockey League 2020/21. Nach einer klaren 3:0 Führung für Lustenau zu Mitte des Spieles kam Ritten nochmals auf ein Tor heran. Die Entscheidung für Lustenau viel erst vier Minuten vor Spielende als Chris D'Alvise seine starke Leistung mit seinem zweiten Tor an diesem Abend krönte. In der Viertelfinal-Serie trifft der EHC Lustenau nun auf Asiago Hockey. Das erste Spiel bestreitet der EHC Lustenau am Samstag auswärts in Asiago.



Die Startminuten im zweiten Spiel dieser Pre-Play-Off Serie waren geprägt von taktischen Überlegungen. Defensivarbeit stand im Focus beider Teams. So waren in den ersten Minuten Möglichkeiten auch Mangelware. Die erste Großchance hatte Lustenau in der elften Minute durch David König, doch er scheiterte an Rittens Torhüter Rabanser. Nur wenige Sekunden machte es Kapitän Max Wilfan besser und konnte nach Vorarbeit von Chris D'Alvise den ersten Treffer für Lustenau erzielen. In der 14. Minute hatte Lustenau den zweiten Treffer auf dem Schläger, doch der Südtiroler Torhüter parierte in extremis und verhinderte einen höheren Rückstand für die Gäste. So ging es mit dieser knappen Führung in die erste Pause.



Zu Beginn des zweiten Drittels kassierte Ritten in kürzester Zeit zwei Strafen und so agierte Lustenau mit zwei Mann mehr auf dem Eis. Diese Chance ließ sich Lustenau nicht nehmen. Renars Karkls erzielte in der 22. Minute den zweiten Treffer für Lustenau. Kurze Zeit später hatte Karkls sogar die Möglichkeit zum dritten Treffer für Lustenau, doch der Pfosten rettete für Ritten. Nach dem dritten Treffer für Lustenau in der 26. Minute durch Chris D'Alvise schien eine Vorentscheidung gefallen zu sein. Doch davon wollten die bis dahin harmlosen Gäste aus dem Südtirol nichts wissen. Mit dem ersten Treffer in der 28. Minute durch Markus Spinell wachten die Gäste auf und setzten Lustenau unter Druck. Zehn Sekunden vor Drittelsende gelang den Südtirolern durch Mac Gregor Sharp der zweite Treffer. Somit waren die Gäste wieder voll im Spiel. Das letzte Drittel musste entscheiden.



Mit viel Schwung kam Ritten aus der Kabine und setzte Lustenau von Beginn an unter Druck. Lustenau war in dieser Phase nur mit Defensivarbeit beschäftigt. In der 45. Minute stoppte Rittens übermotivierter Verteidiger Andreas Lutz die Angriffsbemühungen der Gäste mit einem derben Foul an Lustenaus Torhüter. Dafür kassierte er eine 5 + Spieldauerdisziplinarstrafe. Somit agierte Lustenau fünf Minuten lang mit einem Mann mehr auf dem Eis, konnte diese Überzahl jedoch nicht in einen Treffer ummünzen. Fünf Minuten vor Spielende wieder eine Strafe für Ritten. Diese nutzte Chris D'Alvise in der 55. Minute zum vierten Treffer für Lustenau. In den letzten Minuten ersetzte Rittens Trainer den Torhüter durch einen sechsten Feldspieler was zu zwei weiteren Toren für Lustenau durch Martin Grabher-Meier (58. Min.) und Max Wilfan (60. Min.) führte. Somit blieb Lustenau auch im zweiten Aufeindertreffen dieser beiden Teams erfolgreich und steht frühzeitig als Aufsteiger in die Viertelfinalserie fest.



EHC Lustenau : Rittner Buam 6:2 (1:0 / 2:2 / 3:0)

Torschützen EHC Lustenau: Max Wiflan (11. Min. / 60. Min.), Renars Karkls (22. Min.), Chris D'Alvise (26. Min. / 57. Min.), Martin Grabher-Meier (58. Min.)

Torschützen Rittner Buam: Markus Spinell (28. Min.), Mac Gregor Sharp (40. Min.)