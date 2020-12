EHC Lustenau strebt siebter Heimsieg in Folge an

Im Topspiel in der Alps Hockey League stehen sich der Sechste EHC Lustenau und das routinierte Jesenice vor leeren Rängen gegenüber

Der Liveticker mit Fotos, Videos vom Spiel EHC Lustenau vs Jesenice

Nur 24 Stunden später nach dem 2:0-Heimsieg gegen KAC II wartet das Team des HDD Jesenice auf die Lustenauer. Beim Hinspiel in Jesenice hatte Lustenau gute Möglichkeiten, den Siegeslauf der Slowenen zu stoppen, doch vier Minuten, in welchen Lustenau drei Treffer kassierte, machte dieses Unterfangen unmöglich. Schlussendlich musste sich Lustenau mit 3:6 geschlagen geben. „Wir haben das Hinspiel gegen Jesenice analysiert und wissen welche Fehler damals unsererseits gemacht wurden. Die Slowenen spielen einerseits ein robustes Eishockey, sind jedoch sehr gute Techniker, die über eine feine Klinge verfügen. Wenn wir es schaffen, 60 Minuten lang konzentriertes Eishockey zu spielen sind Punkte gegen Jesenice möglich“, so Max Wilfan, Kapitän des EHC Lustenau.

Mit der Rückkehr von Chris D’Alvise in den Kader des EHC Lustenau sowie der Neuverpflichtung von Zintis Zusevics hat das Team der Lustenauer mit Sicherheit an Qualität gewonnen. Außerdem sind die Cracks von Trainer Mike Flanagen in der Lustenauer Rheinhalle eine Macht. Bisher konnten alle Spiele in der Heimstätte gewonnen werden. Mit konzentriertem Eishockey über die volle Distanz und ein wenig Glück im Abschluss vor dem gegnerischen Tor soll diese Serie auch am kommenden Wochenende weiter prolongiert werden.