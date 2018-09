EHC Lustenau stellt sich in den Dienst der guten Sache

EHC Alge Elastic Lustenau spendet 6.300,00 Euro an Harder Familie

Am Sonntag, 18. März 2018 fand die bereits 17. Auflage der Aktion „Charity on Ice“ des EHC Alge Elastic Lustenau statt. Bei dieser sozialen Aktion werden Kinder und deren Familien unterstützt, die in ihrem Leben einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen mussten. In diesem Jahr unterstützte der EHC und dessen Freunde die Familie Perpmer aus Hard. In der ersten Drittelpause beim Spiel des EHC gegen die Rittner Buam aus Südtirol konnte der Familie ein Scheck in der Höhe von 6.300,00 Euro überreicht werden.