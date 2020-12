EHC Lustenau spielt gegen die Mannschaft der Stunde

Schwere Partie für die Sticker im Derby gegen den EC Bregenzerwald

Einen sehr schlechten Start hatten die Wälder in die diesjährige Saison. Mit fünf Niederlage zu Beginn der Meisterschaft rangierten sie auf den hinteren Plätzen der Liga. Doch mit dem 6:3 Erfolg gegen die VEU Feldkirch Ende Oktober sowie der Verpflichtung des lettischen Nationalspielers Roberts Lipsbergs ging ein Ruck durch die Mannschaft und mit dem Team ging auch in der Tabelle bergauf. So konnten sie sich aus den letzten sieben Runden von möglichen 21 Punkten 19 Punkte gutschreiben lassen. Mit nur einem Punkt Rückstand auf den EHC Lustenau rangieren die Wälder derzeit auf Platz sieben der Tabelle.

Doch auch die Lustenauer fahren mit viel Selbstvertrauen in die Messehalle nach Dornbirn, konnten sie doch in ihrem letzten Spiel vor der Pause die VEU Feldkirch auswärts mit 6:3 besiegen. Das Ziel des EHC ist es, sich die drei zu vergebenden Punkte zu sichern und die Siegesserie der Wälder zu beenden. „Natürlich fahren wir mit dem notwendigen Respekt zum Auswärtsspiel nach Dornbirn, doch wir haben sehr viel Vertrauen in unsere eigenen Stärken. In Feldkirch konnten wir nach einem 0:2 Rückstand mit 6:3 als Sieger vom Eis gehen. Dies zeugt einerseits vom spielerischen Können, andererseits auch von der Moral und dem Kampfgeist, der in der Mannschaft steckt. Diese Prinzipien wollen wir auch in Dornbirn an den Tag legen und gegen die Wälder selbstbewusst auftreten,“ so Lustenaus Kapitän Max Wilfan.