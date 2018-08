EHC Lustenau spielt auswärts in der Schweiz

Nach dem spielfreien Wochenende steigt morgen Dienstag um 20.00 Uhr das nächste Vorbereitungsspiel des EHC Alge Elastic Lustenau.

Dabei treffen die Cracks von Coach Christian Weber auswärts auf das spielstarke Team vom HC Ajoie aus der zweithöchsten Schweizer Eishockey-Liga (Swiss League). Die Westschweizer belegten in der vergangenen Saison nach dem Grunddurchgang den fünften Tabellenplatz und mussten sich im Play-Off Halbfinale dem späteren Aufsteiger aus Rapperswil in der Serie mit 2:4 geschlagen geben. Auch für diese Saison hat Ajoie hohe Ansprüche und möchte wiederum an der Tabellenspitze mitmischen.