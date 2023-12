EHC Lustenau siegt in Linz knapp

Mit dem Punktemaximum von sechs Zählern kehrt der EHC Lustenau vom Auswärts-Doppelwochenende ins Ländle zurück. Nach dem 7:3 Erfolg gegen den EC KAC bleiben die Cracks von Coach Philipp Winzig auch in Linz erfolgreich und besiegen die Oberösterreicher in einer knappen Partie mit 4:3.



Zu Beginn des ersten Spielabschnitts waren die Linzer die aktivere Mannschaft. Mehr und mehr kamen jedoch die Lustenauer besser ins Spiel. Torchancen bzw. zusammenhängende Angriffe waren auf beiden Seiten jedoch Mangelware. Dementsprechend erzielten die Gastgeber den ersten Treffer des Spieles durch einen abgefälschten Weitschuss in der 17. Minute. Kurz vor Drittelsende fasste Lustenau eine kleine Bankstrafe aus. Doch es waren die Lustenauer, die jubeln durften. Nach Vorarbeit von Dominik Oberscheider und Stefan Hrdina versenkte Mikael Johansson die Scheibe in Unterzahl im gegnerischen Tor. So ging es mit einem 1:1 Unentschieden in die erste Pause.



Im zweiten Spielabschnitt übernahm der EHC Lustenau mehr und mehr das Kommando auf dem Eis und konnte auch gute Chancen herausspielen. Trotzdem waren es die Gastgeber, die abermals jubeln durften. Mikael Saha nutzte in der 27. Minute einen Abpraller zum erneuten Führungstreffer für Linz. Lustenau zeigte sich wenig beeindruckt und setzte den Druck weiter fort. Im Powerplay erzielte Jesper Öhrvall in der 30. Minute den verdienten Ausgleichstreffer für Lustenau. Der EHC hielt das Tempo hoch und konnte in der 35. Minute über den erstmaligen Führungstreffer jubeln. Nach Vorarbeit von Lenz Moosbrugger erzielte Max Wilfan das dritte Tor für Lustenau. So ging es mit einem hauchdünnen Vorsprung in die zweite Pause.



Auch im letzten Spielabschnitt sind es zu Beginn die Lustenauer, die mehr Spielanteile haben. Diese nutzt Eigenbauspieler Lenz Moosbrugger in der 45. Minute zum vierten Treffer für Lustenau. Doch die Linzer geben sich nicht geschlagen und erzielen in der 49. Minute den Anschlusstreffer zum 3:4. Nun sind es die Gastgeber, die vehement auf den Ausgleich drängen. Doch das Lustenauer Team kann sämtliche Angriffe abwehren und geht schlussendlich verdient als Sieger vom Eis.



Steel Wings Linz : EHC Lustenau 3 : 4 (1:1 / 1:2 / 1:1)

Torschützen Steel Wings Linz: Benjamin Mosaad (17. Min.), Mikael Saha (27. Min.), William Persson (49. Min.)

Torschützen EHC Lustenau: Mikael Johansson (20. Min.), Jesper Öhrvall (30. Min.), Max Wilfan (35. Min.), Lenz Moosbrugger (45. Min.)