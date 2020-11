EHC Lustenau siegt gegen Tabellenführer RB Juniors

In der Verlängerung durften die Sticker gegen die Salzburger Jungbullen jubeln

EHC Lustenau besiegt Tabellenführer Salzburg mit 3:2



In einem schnellen und attraktiven Spiel kann sich Lustenau für die Niederlage im Hinspiel revanchieren und besiegt den Tabellenführer aus Salzburg mit 3:2. Nachdem die Partie nach 60. Minuten 2:2 unentschieden steht, muss die Verlängerung entscheiden. In dieser setzt sich die Routnie gegen die Jugend durch. In der 64. Minute schlenzt der Schweden-Legionär Emil Bejmo den Puck am Salzburger Torhüter vorbei und sichert seinem Team den Sieg.



Die gute Nachricht gab es schon vor dem Spiel. Chris D'Alvise, der auf Grund einer schweren Verletzung wochenlang pausieren musste, feierte gegen die Mozartstädter ein überaus gelungenes Comeback. Wie wichtig er für die Lustenauer Mannschaft ist, zeigte sich schon in den ersten Minuten. Zusammen mit Emil Bejmo und Neuerwerbung Zintis Zusevics bildete er die erste Sturmlinie der Lustenauer und setzte Salzburg von Beginn an unter Druck. Trotz mehrerer Einschussmöglichkeiten wollte vorerst kein Treffer gelingen. Mehr und mehr befreite sich der Tabellenführer aus Salzburg von der Umklammerung und kam ebenfalls zu einigen Chancen. Trotzdem stand es nach 20 gespielten Minuten weiterhin 0:0.



Im zweiten Drittel hatte Salzburg den besseren Start. Sie spielten nun agressiver und körperbetonter. Auf diese neue Spielsituation musste sich Lustenau erst einstellen. Diese Drangperiode des Tabellenführers konnte Lustenau vorerst schadlos überstehen. In der 33. Minute gab es jedoch für Lustenaus Torhüter Lukas Reihs - er bekam heute den Vorzug gegenüber Torhüter Anthony Morrone - nichts zu halten. Der verdeckte Schlenzer ins obere Kreuzeck passte ganz genau und es stand 1:0 für die Gäste. Trotz mehrerer Ausgleichsmöglichkeiten für Lustenau ging es aus Sicht der Sticker mit diesem knappen Rückstand ins letzte Drittel.



​​​​​​Diesmal kam Lustenau besser aus der Kabine und konnte bereits in der 42. Minute über den Ausgleichstreffer jubeln. Mit einem Handgelenkschuss überraschte David König den Salzburger Torhüter und es stand 1:1. Es gestaltete sich nun ein ausgelichenes Spiel, in dem beide Teams den Führungstreffer suchten und auch mehrere Möglichkeiten vorfanden. Wiederum waren es die Salzburger, die abermals in Führung gingen. Maximilian Szuber konnte Lustenaus Torhüter in der 47. Minute bezwingen. Doch die Lustenauer gaben nicht auf und waren in Folge dem Ausgleichstreffer sehr nahe. Es dauerte bis zur 54. Minute, bis die Lustenauer über den erneuten Ausgleichstreffer jubeln konnten. Der wiedergenesene Kanadier Chris D'Alvise bezwang nach toller Vorarbeit von Emil Bejmo und Renars Karkls den Salzburger Schlussmann. Beide Teams drängten nun auf die Entscheidung, doch in der regulären Spielzeit wollte kein weiterer Treffer fallen - so musste die Verlängerung entscheiden. In dieser Phase des Spieles hatte Lustenau das bessere Ende für sich. Emil Bejmo erlöste die Lustenauer mit dem dritten Treffer in der 64. Minute und sicherte seinem Team den Heimsieg gegen den Tabellenführer aus Salzburg.



EHC Lustenau : Salzburg Juniors 3:2 n.V. (0:0 / 0:1 / 2:1 / 1:0)

Torschützen EHC Lustenau: David König (42. Min.), Chris D'Alvise (54. Min.), Emil Bejmo (64. Min.)

Torschützen Salzburg: Jakub Borzecki (33. Min.), Maximilian Szuber (47. Min.)