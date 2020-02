EHC Lustenau schießt Jungbullen aus der Rheinhalle

Die Cracks des EHC Lustenau können doch noch siegen - in beeindruckender Weise bezwingt der EHC Lustenau die Salzburg Juniors mit 6:0.

Die Väter des Erfolges in einer stark aufspielenden und kompakten Mannschaftsleistung waren in erster Linie zwei Spieler. Einerseits war dies Torhüter Lukas Reihs, der über 60 Minuten seinen Kasten sauber hielt, andererseits Chris D’Alvise, der mit drei Toren und einem Assist seine Qualitäten als Top-Scorer unter Beweis stellte.

In einer gewohnt körperlich intensiven Partie zwischen dem EHC Lustenau und den Salzburg Juniors gaben von Beginn an die Cracks der Heimmannschaft aus Lustenau den Ton an. Von der ersten Minute an war ihnen anzumerken, dass sie sich für die letzten Niederlagen revanchieren wollten. Schon nach gespielten vier Minuten musste Dominic Haberl erstmals auf die Strafbank. Salzburg konnte diese Feldüberlegenheit jedoch nicht zum Führungstreffer ummünzen – ganz im Gegenteil. Lustenaus Chris D’Alvise konnte den Puck erobern und steuerte Richtung Tor der Salzburger. Seinen idealen Querpass konnte Mark Hurtubise zum 1:0 für Lustenau in die Maschen setzen. Trotz einiger Möglichkeiten auf beiden Seiten blieb es nach 20 Minuten bei dieser knappen Führung für den EHC Lustenau.