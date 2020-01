EHC Lustenau reicht schon ein Remis für das Endspiel

Im Rückspiel des ÖM-Halbfinale will der EHC Lustenau gegen KAC II den Einzug fixieren

Das heißt für die Lustenauer Mannschaft, dass auch dieses Spiel voll konzentriert angegangen werden muss. Die Jungs müssen um jeden Zentimeter und um jede Scheibe kämpfen und die Zeit in der Kühlbox sollte minimiert werden. Mit einer Leistung wie in Klagenfurt stehen die Chancen jedoch sehr gut, um nach 2019 erneut den Einzug ins Finale zu schaffen. Dabei hofft der Verein auf die Unterstützung von zahlreichen Fans. Mit dem siebten Mann im Rücken will man das erste gesetzte Ziel in dieser Saison erreichen.