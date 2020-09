EHC Lustenau probt erstmals den Ernstfall

Nach zahlreichen Trainingseinheiten messsen sich die Sticker mit einem starken Schweizer Team.

Nach zahlreichen Trainingseinheiten misst sich der EHC Lustenau Freitag um 19.30 Uhr erstmals mit einem anderen Team. Zu Gast in der Rheinhalle Lustenau ist der EHC Winterthur, seit vielen Jahren immer wieder ein attraktiver Vorbereitungsgegner für die Lustenauer. Die Schweizer spielen in der Swiss-League, der zweithöchsten Spielklasse in der Schweiz. Bei diesem ersten Spiel können sich die Neuzugänge erstmals dem Lustenauer Publikum präsentieren. Bei diesem ersten Spiel ist die zugelassene Zuschaueranzahl mit 200 Gästen stark limitiert. Bis zum Erreichen des zugewiesenen Sitzplatzes gilt für die Zuschauer in der Rheinhalle Maskenpflicht.