EHC Lustenau muss zweimal auswärts ran

Schon zu Beginn der AHL Saison 2018/19 wartet das erste Doppelwochenende auf die Cracks des EHC Alge Elastic Lustenau.

Nach dem 7:3 Heimerfolg gegen den Vizemeister aus Ritten wartet am Freitag Abend der Meister aus Asiago auf die Lustenauer. Schon am Samstag steigt dann die Partie gegen die Fassa Falcons.

Nicht viel Zeit bleibt den Cracks von Coach Christan Weber um den überraschend hohen 7:3 Erfolg gegen den Vizemeister aus Ritten auszukosten. Denn schon an diesem Wochenende warten die nächsten schweren Aufgaben auf die Lustenauer. Am Freitag gastieren die Löwen beim Meister Asiago. Die Italiener starteten ebenfalls mit einem Sieg in die Meisterschaft. Auswärts behielten sie bei Red Bull Salzburg mit einem klaren 3:0 Erfolg die Überhand. Die Lustenauer möchten Asiago die Heimpremiere vermasseln und Punkte mit ins Ländle bringen. Dies wird wohl ein recht schweres Unterfangen da die Venetier auch dieses Jahr wieder Anspruch auf den Meistertitel erheben. In der vergangenen Saison konnte Lustenau das Auswärtsspiel gegen den späteren Meister mit 3:2 gewinnen. Dieses Kunststück wollen sie auch an diesem Wochenende wiederholen.