EHC Lustenau muss in Sterzing gewinnen

Nicht allzu viel Zeit hatten die Cracks des EHC Alge Elastic Lustenau um sich auf das schwere Spiel gegen die Wipptal Broncos vorzubereiten.

Die bisherigen beiden Aufeinandertreffen der beiden Teams während der laufenden Saison entpuppten sich zu knappen Angelegenheiten – die die Heimmannschaft jeweils für sich entscheiden konnte. Lustenau gewann zu Hause mit 3:1. Beim Spiel in Sterzing hatten die Südtiroler in der Verlängerung mit 2:1 das bessere Ende für sich. Trotz einer positiven Schuss-Statistik mussten sich die Lustenauer vor einigen Tagen mit einem Punkt begnügen. Dabei prägten vor allem im zweiten Drittel viele Strafen für Lustenau das Geschehen auf dem Eis und unterbrachen immer wieder den Spielfluss.

Morgen Donnerstag soll sich dies jedoch ändern: ein diszipliniertes Auftreten der Cracks ist die Grundlage für einen positiven Abschluss der Reise ins Südtirol. Dem gegenüber steht ein motiviertes Team aus Sterzing, welches mit einem Heimsieg ebenfalls den Anschluss an die Tabellenspitze wahren möchte. Mit Gianluca Vallini verfügen die Italiener über einen herausragenden Torhüter, der an bestimmten Tagen die Stürmer zur Verzweiflung bringen kann. In der Offensive können sich die Broncos auf die Dienste der beiden Top-Goalgetter Brandon McNally und Just Kyle verlassen. Beide liegen in der Punkteliste der diesjährigen AHL unter den Top-Spielern.