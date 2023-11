EHC Lustenau mit Punktezuwachs in Neumarkt

Mit einem Punkt kehrte der EHC Lustenau vom Auswärtsspiel gegen die Unterland Cavaliers aus dem Südtirol zurück. Dabei erlebte das Team rund um Kapitän Max Wilfan ein Wechselbad der Gefühle. Nach einem 0:2 Rückstand drehten die Lustenauer das Spiel und führten nach 47 Minuten mit 5:4. Schlussendlich ging das Spiel in die Verlängerung und da hatten die Südtiroler das bessere Ende für sich.



Schon im ersten Drittel gingen die Gastgeber durch Miro Markkula (11. Min.) und Moritz Kaufmann (13. Min.) früh in Führung und waren das bessere Team. Im zweiten Spielabschnitt kamen die Lustenauer verbessert aus der Kabine und erzielten in der 23. Minute den Anschlusstreffer durch Max Wennlund. Doch in der 31. Minute konnte Aleksi Käyrä den Zweitore-Vorsprung wieder herstellen. Durch einen Doppelschlag von Max Wilfan (36. Min.) und Jesper Öhrvall (37. Min.) war das Spiel plötzlich wieder offen und mit diesem Zwischenstand ging es auch in die zweite Pause.



Zu Beginn des letzten Drittels hatten die Südtiroler den besseren Start und erzielten in der 42. Minute durch David Galassiti den erneuten Führungstreffer. Doch der EHC Lustenau, der ohne die Stammspieler David König, Robin Wüstner und Adem Kandemir auskommen musste, zeigten abermals Moral und erzielten Durch Max Wennlund in doppelter Überzahl den abermaligen Ausgleichstreffer. Nur wenige Sekunden später sorgte Eigenbauspieler Lukas Haberl den erstmaligen Führungstreffer für den EHC Lustenau. Wiederum nur wenige Sekunden später war es Elmeri Hällfors, der für den HC Unterland den Ausgleichstreffer erzielte. Da keine weiteren Treffer erzielt wurden, ging das Spiel in die Verlängerung. In dieser hatten die Unterland Cavaliers das bessere Ende für sich und erzielten abermals durch Elmeri Hällfors den Siegestreffer.



HC Unterland Cavaliers : EHC Lustenau 6:5 n.V. (2:0 / 1:3 / 2:2 / 1:0)

Torschützen HC Unterland: Miro Markkula (11. Min.), Moritz Kaufmann (13. Min.), Aleksi Käyrä (31. Min.), Daivd Galassiti (42. Min.), Elmeri Hällfors (48. Min. / 62. Min.)

Torschützen EHC Lustenau: Max Wennlund (23. Min. / 48. Min.), Max Wilfan 836. Min.), Jesper Öhrvall (37. Min.), Lucas Haberl (48. Min.)