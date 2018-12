EHC Lustenau klettert auf Rang drei

Zwei Wochen nach dem letzten Spiel gegen die Broncos war vor allem der Kampf der Löwen ausschlaggebend für die 3 Punkte.

Grabher-Meier erzielte in der 14. Minute den Führungstreffer in dem er einen Schuss von Kreuter in die Kreuzecke ablenken konnte.

Alles in allem eine starke Mannschaftsleistung der Jungs die sich nach dem wichtigen Sieg auf das nächste Heimspiel in der Rheinhalle am Samstag um 17:30 gegen Zell am See freuen.