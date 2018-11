EHC Lustenau kann doch wieder siegen

Mit einem glatten 3:0 Sieg gegen Olympia Laibach kehrt das Team des EHC Alge Elastic Lustenau auf die Siegerstraße zurück.

In einem schnellen, attraktiven und kampfbetonten Spiel erringen die Lustenauer wichtige drei Punkte und verteidigen den zweiten Tabellenrang. Imposant war dabei vor allem das Defensiv-Verhalten des ganzen Teams rund um Torhüter Maris Jucers, der sich am heutigen Abend über ein Shutout freuen darf.

Sehr ambitioniert begannen die Lustenauer das Topspiel gegen den Tabellenvierten aus Laibach. Schon in den ersten Minuten erarbeiteten sie sich einige Möglichkeiten. Es bedurfte jedoch einer kleinen Bankstrafe, bis die Lustenauer jubeln durften. Nach Vorarbeit von Philipp Winzig und Kapitän Max Wilfan war es Adis Alagic, der in der siebten Minute erstmals für die Lustenauer anschreiben konnte. In weiterer Folge war das Spiel sehr ausgeglichen und beide Teams kamen zu einigen Möglichkeiten. Durch tolle Torhüterleistungen auf beiden Seiten blieb es aber bis zum ersten Seitenwechsel bei der knappen Führung für Lustenau.