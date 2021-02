EHC Lustenau kämpft zum dritten Mal um Gold

Im Finalspiel der österreichischen Meisterschaft spielt Lustenau gegen die RB Juniors Salzburg

Bereits zum dritten Mal in Serie steht der EHC Lustenau im Finale zur Österreichischen Meisterschaft. Zum dritten Mal in Folge heißt der Gegner Red Bulls Juniors Salzburg. In dieser Saison möchten die Cracks von Trainer Mike Flanagan den Titel nach Vorarlberg holen. Der Österreichische Meister wird in einem Hin- und Rückspiel gekürt. Das erste Spiel findet am Donnerstag, 11. Februar um 19.30 Uhr in der Rheinhalle Lustenau statt. Das Rückspiel folgt am Samstag, 13. Februar in Salzburg.

In einer knappen Serie konnte sich der EHC Lustenau im Halbfinale im Vorarlberg-Derby gegen den EC Bregenzerwald durchsetzen. Nach dem 3:2 Auswärtssieg genügte den Lustenauern zu Hause ein 3:3 Unentschieden für die Final-Qualifikation. Weit weniger Mühe hatte Salzburg im Halbfinale, um zum dritten Mal in Serie das Finale zu erreichen. Nach einem 4:2 Auswärtssieg gewannen die Mozartstädter auch das Heimspiel gegen die VEU klar mit 5:2 und setzten sich somit mit einem Gesamtscore von 9:4 gegen Feldkirch durch.

Wie schon in den letzten beiden Jahren geht die Salzburger Profi-Truppe mit mehr als 12 Legionären aus aller Herren Länder als klarer Favorit in diese Serie. „Schon mit dem Erreichen des Finales hat unser Team ein deutliches Zeichen gesetzt und ist somit das beste Österreichische Amateur-Team in der Alps Hockey League. Unsere Jungs hatten in den letzten acht Tagen vier Spiele zu absolvieren und nebenbei sind sie größtenteils auch berufstätig. Salzburg verfügt über einen Pool von beinahe 40 jungen und hungrigen Spielern. Somit ist eine Rotation möglich, die uns leider nicht zur Verfügung steht. Trotzdem möchten wir nicht jammern und freuen uns auf tolle Spiele gegen Salzburg“, so Präsident Herbert Oberscheider.

Auch Kapitän Max Wilfan schlägt vor der Finalserie in die gleiche Kerbe. „Wir sind stolz zum dritten Mal in Serie das Finale erreicht zu haben. Wir werden in diesen beiden Spielen versuchen gegen Salzburg zu bestehen und den Titel erstmals ins Ländle zu holen. Wir haben ein gutes und eingespieltes Team, welches hungrig auf den Meistertitel ist. Unser Trainer hat uns bestmöglich auf Salzburg eingestellt. Nun müssen wir auf dem Eis diese Vorgaben umsetzen“, so Lustenaus Kapitän.

Auch bei den Salzburgern wird dieses Finale sehr ernst genommen. Salzburgs Topscorer Danjo Leonhardt erwartet sich einen harten Kampf: „Gegen Lustenau wird es bestimmt ein hartes Spiel, was man gerade von den Erzählungen von den Älteren bei uns im Kader so hört. Lustenau spielt sehr körperbetont und die werden sicher sehr hart ins Spiel gehen. Daher sind wir vorbereitet und bei uns wird es an Motivation nicht scheitern,“ so der gebürtige Berliner in den Diensten von Salzburg. Verteidiger Paul Stapelfeld ergänzt: „Wir müssen das Spiel ruhig und geduldig anlegen und dürfen uns weder von Lustenau noch den Schiedsrichtern aus dem Rhythmus bringen lassen.“

Die Vorzeichen für eine spannende und emotionelle Finalserie sind somit gegeben.

Hinspiel

EHC Lustenau : Salzburg Juniors

Donnerstag, 11. Februar 2021, 19.30 Uhr Rheinhalle Lustenau

Rückspiel

Salzburg Juniors : EHC Lustenau