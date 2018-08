EHC Lustenau ist zurück in der Rheinhalle

Morgen Donnerstag ab 19.00 Uhr absolviert das Lustenauer Team das erste Eistraining unter dem Trainer-Trio Christian Weber, Mark Nussbaumer und Torwart-Trainer Philipp Hollenstein in der Rheinhalle Lustenau.

Endlich zurück auf das gewohnte Terrain – so lautet das Motto der Cracks vom EHC Alge Elastic Lustenau. Nach einem anstrengenden und intensiven Sommertraining, welches von Stefan Jäger geleitet wurde, geht es nun endlich zurück auf das Eis. Somit ist das Team des EHC Alge Elastic Lustenau die erste Vorarlberger Mannschaft in der Alps Hockey League, die für die bevorstehende Saison endlich wieder auf Eis trainieren kann. Trainingsbeginn am Donnerstag ist um 19.00 Uhr in der Rheinhalle Lustenau.