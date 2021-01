EHC Lustenau ist gegen Kitz in der Favoritenrolle

Die Sticker haben gegen den Nachzügler aus Tirol drei Punkte eingeplant

Nach dem 4:3 Auswärtserfolg in Gröden folgt für die Cracks des EHC Lustenau schon am Dienstag, 12. Januar das nächste Spiel im Rahmen der Alps Hockey League. Dabei treffen die Sticker zu Hause auf das Team des EC Kitzbühel „Die Alder“. Mit dem Schwung der letzten Spiele will Lustenau in dieses Spiel gehen und sich drei weitere Punkte in der Tabelle anschreiben lassen. Spielbeginn in der Rheinhalle ist um 19.30 Uhr.