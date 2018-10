EHC Lustenau ist gegen Cortina in der Favoritenrolle

Nach zweiwöchiger Heimspielpause und dem Auswärtssieg gegen Zell am See sind die Cracks des EHC Alge Elastic Lustenau am Samstag Abend in der Rheinhalle engagiert.

Gegner ist ab 19.30 Uhr das Team vom S.G. Cortina. Die Venetier liegen derzeit mit 13 Punkten auf dem neunten Tabellenrang und werden sicherlich ein ordentlicher Prüfstein für die Lustenauer.

Nach dem ersten Viertel des Grunddurchgangs liegt der EHC Alge Elastic Lustenau auf dem zwischenzeitlich vierten Tabellenrang. In den ersten zehn Runden konnten die Cracks rund um Trainer Christian Weber acht Siege feiern und mussten sich bisher nur den beiden Top-Teams aus Pustertal und Asiago mit nur einem Tor unterschied jeweils auswärts geschlagen geben. Die „Festung Rheinhalle Lustenau“ konnte von den Auswärtsteams bisher nicht eingenommen werden. Diese Serie soll auch nach dem Heimspiel gegen Cortina weiterhin Bestand haben.

Die Italiener ihrerseits möchten mit einem Auswärtssieg den Kontakt an das Tabellenmittelfeld nicht verlieren und die Punkte aus der Rheinhalle entführen. In der letzten Saison konnten beide Teams ihr Heimspiel jeweils mit 5:3 gewinnen. Um sich diesen wichtigen Dreier auf das Konto gutschreiben lassen zu können bedarf es wiederum einer starken Mannschaftsleistung, einer starken Defensive und Stürmern, die ihre Chancen eiskalt verwerten.

EHC Alge Elastic Lustenau : S.G. Cortina

Samstag, 27. Oktober 2018, 19.30 Uhr, Rheinhalle Lustenau