EHC Lustenau hat einen Heimsieg eingeplant

Nicht viel Zeit bleibt den Cracks des EHC Alge Elastic Lustenau um den Derbyerfolg gegen die VEU Feldkirch auszukosten.

Schon morgen Dienstag wartet das nächste schwere Spiel auf die Löwen. In der Rheinhalle Lustenau treffen die Sticker auf das Team der Wipptal Broncos. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr. Es ist bereits das vierte Aufeinandertreffen dieser beiden Teams. Bei den ersten drei Spielen gab es jeweils knappe Ergebnisse – auf die Eishockey-Fans wartet jedenfalls eine hochstehende Partie mit vielen rassigen Szenen.

Lustenaus Trainer Christian Weber lobte seine Cracks nach dem Derby in höchsten Tönen und sprach von einem der besten Spiele seines Teams. Neben einer kämpferischen Top-Leistung der Defensive, bei denen auch die Stürmer optimal mitarbeiteten, wurden die Möglichkeiten in der Offensive sehr gut genutzt. Zusätzlich haben sich die beiden neuen Legionäre Torhüter Mathieu Corbeil und Stürmer Eetu-Ville Arkiomaa bereits sehr gut in das Team integriert.

„Heute werden wir noch ein wenig feiern und ab morgen gilt es, sich auf das schwere Spiel gegen Sterzing vorzubereiten,“ so die Aussage des Lustenauer Kapitäns Max Wilfan nach dem Derbysieg gegen die VEU Feldkirch am vergangenen Samstag. Der Respekt seitens der Lustenauer vor dem starken Team aus dem Wipptal ist jedenfalls gegeben. Dies ist auch bitter notwendig, da die ersten drei Aufeinandertreffen der beiden Teams mit jeweils sehr knappen Ergebnissen endeten. Zweimal konnten sich die Lustenauer durchsetzen (4:1 und 3:1), einmal hatten die Südtiroler mit 2:1 in der Verlängerung das bessere Ende für sich.

Die „Wildpferde“ liegen derzeit mit 38 Punkten aus 21 Spielen auf dem achten Tabellenrang und möchten mit einem Sieg den Anschluss an die vier Top-Teams halten. Mit Gianluca Vallini verfügen die Italiener über einen herausragenden Torhüter, der an bestimmten Tagen die Stürmer zur Verzweiflung bringen kann. In der Offensive können sich die Broncos auf die Dienste der beiden Top-Goalgetter Brandon McNally und Just Kyle verlassen. Beide liegen in der Punkteliste der diesjährigen AHL unter den Top-Spielern.

Gegen die Südtiroler bedarf es einer ähnlichen Top-Einstellung wie beim Spiel gegen Feldkirch um sich die wichtigen drei Punkte auf das Konto gutschreiben lassen zu können. Bei Adis Alagic, der schon beim Derby fehlte, ist der Einsatz am Dienstag fraglich – er laboriert derzeit an einer Unterkörperverletzung. Sein Einsatz wird sich wohl erst kurz vor Spielbeginn entscheiden.

EHC Alge Elastic Lustenau : WSV Wipptal Broncos

Dienstag, 18. Dezember 2018, 19.30 Uhr, Rheinhalle Lustenau