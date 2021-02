EHC Lustenau hat drei Zähler im Visier

Nach dem knappen Heimerfolg gegen die Sterzing Broncos wartet das Team vom HC Gröden auf die Lustenauer.

Lustenaus Verteidiger Stefan Hrdina umschreibt den kommenden Gegner recht präzise: „Gröden hat individuell sehr gute Spieler, die im Alleingang Spiele entscheiden können. Wenn wir die erste Linie von Gröden neutralisieren und im Angriff die notwendigen Tore erzielen, ist ein Punktezuwachs sicherlich im Bereich des Möglichen“, so der Verteidiger in den Diensten des EHC Lustenau.

Die erste Linie von Gröden, bestehend aus den beiden Legionären Mathew Wilkins, Bradley McGowan sowie dem ehemaligen italienischen Nationalspieler Michael Sullmann war in der bisherigen Saison für 48 Tore verantwortlich. Zusätzlich sind die beiden Legionäre in allen Statistiken der Liga auf den vordersten Rängen anzutreffen. Mit Jacob Smith verfügen die Südtiroler auch über einen sehr erfahrenen Torhüter. Hinter Laibach hat Gröden die beste Powerplay-Statistik der Liga – jedes vierte Überzahlspiel kann Gröden zu einem Tor nutzen. Somit sind unnötige Strafen tunlichst zu vermeiden.

Wie schon gegen Sterzing plagen Lustenau zahlreiche Verletzungssorgen. Dies ist jedoch für Lustenaus Coach Mike Flanagan kein Grund zum Jammern. „Gegen Sterzing hat uns eine gesamte Linie gefehlt. Dadurch erhielten die jungen Eigenbauspieler von Lustenau vermehrte Einsätze und sie haben ihre Sache überragend gemacht. Sie haben nun die Möglichkeit den nächsten Schritt in ihrer Karriere zu machen und sich zu präsentieren“, so Lustenaus Trainer Flanagan. Spielbeginn in der Rheinhalle Lustenau ist um 19.30 Uhr. Von valcome.tv wird das Spiel wiederum via Livestream übertragen.