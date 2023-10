EHC Lustenau gewinnt Vorarlberg Derby

Das erste Derby in der Alps Hockey League in dieser Saison konnte der EHC Lustenau für sich entscheiden. Vor knapp 1.200 begeisterten Eishockey-Fans lag das Lustenauer Team mehrmals in Rückstand, zeigte jedoch Moral und ging schlussendlich als Sieger vom Eis. Den Zuschauern wurde ein tolles und rassiges Eishockey-Match geboten und beide Teams machten Werbung für den Vorarlberger Eishockey Sport.



Für den EHC Lustenau begann das Derby gegen die Wälder denkbar schlecht. Bereits nach knapp drei Minuten lagen die Lustenauer durch Tore von Marlon Tschofen und Kai Fässler mit 2:0 in Rückstand. Doch das Lustenauer Team zeigte Moral und in der fünften Minute erzielte Kapitän Max Wilfan den Anschlusstreffer. Jedoch nur drei Minuten später waren es wiederum die Wälder, die deren Fans durch einen Treffer von Marlon Tschofen zum Jubeln brachten. Lustenau zeigte sich wenig beeindruckt und erzielte im Gegenzug durch Max Wennlund den abermaligen Anschlusstreffer zum 2:3. In der 13. Minute klingelte es zum vierten mal im Tor der Lustenauer: Manuel Metzler erhöhte auf 4:2 für die Gäste aus dem Bregenzerwald. Spätestens dies war der Weckruf für die Lustenauer, die durch Dominic Haberl in der 16. Minute wiederum verkürzen konnten. Kurz vor Drittelsende erzielte EHC Kapitän Max den viel umjubelten Ausgleichstreffer für Lustenau. So ging es mit einem leistungsgerechten 4:4 in die erste Pause.



Im zweiten Spielabschnitt waren sich die beiden Teams ebenbürtig, doch geizten sie in diesem Drittel mit weiteren Toren. In der 32. Minute wurde eine Strafe für die Wälder angezeigt. Diese Überzahl auf dem Eis nützte Lustenau zur erstmaligen Führung in diesem Derby. Nach Vorarbeit von Jesper Öhrvall erzielte Lustenaus Eigenbauspieler David König den fünften Treffer für die Heimmannschaft. Ohne weitere Treffer endete dieses Drittel und so ging es mit einer knappen Führung für Lustenau in die zweite Pause.



Im letzten Abschnitt war das Ziel der Lustenauer, den knappen Vorsprung zu verwalten und im Konterspiel gefährlich zu werden. Die Wälder hatten somit mehr Spielanteile, doch Lustenau stand in der Verteidigung sehr sicher und konnte sich auf Torhüter Felix Nussbacher verlassen. Kurz vor Spielende ersetzte der Wälder Coach den Torhüter durch einen sechsten Feldspieler. Diese Chance nutzte Lustenau und erzielte eine Minute vor Spielende den sechsten Treffer für Lustenau.



EHC Lustenau : EC Bregenzerwald 6:4 (4:4 / 1:0 / 1:0)

Torschützen EHC Lustenau: Max Wilfan (5. Min. / 20. Min.), Max Wennlund (9. Min.), Dominic Haberl 16. Min.), David König (32. Min.), Jesper Öhrvall (59. Min.)

Torschützen EC Bregenzerwald: Marlon Tschofen (3. Min. / 9. Min.), Kai Fässler (4. Min.), Manuel Metzler (13. Min.)