EHC Lustenau gewann gegen Jesenice in der Overtime

Im einzigen Freitagsspiel der Alps Hockey League feierte der EHC Lustenau einen 2:1-Overtime-Erfolg über HDD SIJ Acroni Jesenice.

Mit viel Schwung begann die Partie zwischen Lustenau und Jesenice. Von der ersten Minute an waren beide Torhüter gefordert und konnten vorerst ihren Kasten sauber halten. So ging es mit einem 0:0 in die erste Pause. Zu Beginn des zweiten Spielabschnittes war Lustenau die bessere Mannschaft und ging durch einen präzisen Schlenzer von Lucas Haberl nach 22 Minuten in Führung. Beide Teams fanden in weiterer Folge gute Möglichkeiten vor, doch wieder konnten sich die Goalies Felix Nußbacher und Bor Glavic auszeichnen. Im letzten Drittel übernahmen die Gäste das Kommando und drängten auf den Ausgleich. Dieser gelang ihnen in der 42. Minute, als Lovro Kumanovic nach perfektem Zuspiel von Gasper Glavic traf. Kurz vor Spielende hatten beide Teams kurz aufeinanderfolgend in Überzahl Chancen, um das Spiel frühzeitig zu entscheiden – Treffer wollten jedoch keine mehr fallen. So ging das ausgeglichene Match in die Verlängerung. Nach 49 Sekunden erhielten die Gäste eine 2-Minuten-Strafe. Diese Möglichkeit ließ sich Lustenau nicht nehmen und Max Wennlund gelang der Siegestreffer.



Alps Hockey League:

Fr, 24.11.2023: EHC Lustenau - Jesenice 2:1 OT (0:0,1:0,0:1,1:0)

Referees: KUMMER, OREL, Puff, Wucherer

Goals 1:0 EHC Haberl L. (22:00 / Puschnik K. ,Gratzer S. / EQ), 1:1 JES Kumanovic L. (41:29 / Glavic G. ,Lesnicar T. / EQ), 2:1 EHC Wennlund M. (62:45 / Öhrvall H. ,Alasaari F. / PP)