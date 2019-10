EHC Lustenau gegen Sterzing nur in der Außenseiterrolle

Gegen den Dritten aus Italien wollen die Sticker trotzdem gewinnen

Nach dem Auswärtserfolg bei den Salzburg Juniors sowie den beiden Heimsiegen gegen Kitzbühel und Zell am See am vergangenen Wochenende in Lustenau wollen die Lustenauer morgen Samstags an die gezeigten Leistungen anschließen und auch die Wildpferde aus Sterzing bändigen. Dabei gibt Neuzugang Mark Hurtubise sein Heimdebut im Dress der Lustenauer Löwen. Spielbeginn am Nationalfeiertag ist um 19.30 Uhr in der Rheinhalle Lustenau.

Nicht viel Zeit bleibt den Lustenauern, um sich vom Spiel in Salzburg zu regenerieren. Das Spiel in der Mozartstadt war von Lustenauer Seite geprägt von einer soliden Defensive-Leistung sowie einer sehr guten Verwertung der sich bietenden Möglichkeiten – das System von Lustenaus Trainerstab scheint langsam zu greifen. Diesen Schwung aus den letzten Partien möchten die Cracks auch in den kommenden Spielen mitnehmen um in der Tabelle wichtige Punkte anschreiben zu können.

Mit den Sterzing Broncos kommt am Samstag Abend ein sehr starker Gegner in die Rheinhalle Lustenau. Nicht um sonst liegen die Südtiroler mit bereits 21 Punkten aus elf Spielen auf dem derzeit sehr guten dritten Rang in der Tabelle. Es ist bereits das zweite Aufeinandertreffen dieser beiden Teams in der diesjärigen Saison. In der zweiten Runde musste sich Lustenau trotz ausgeglichenem Spielverlauf auswärts mit 2:3 geschlagen geben.

„Seit der zweiten Runde hat sich bei uns doch einiges getan. Wir sind vorallem in der Devensive recht stabil geworden, lassen kaum Tore zu und können unsererseits seit den letzten Spielen wieder Tore erzielen. Wichtig wird am Nationalfeiertag sein, dass wir über 60 Minuten eine solide und konzentrierte Leistung erbringen und die starken Südtiroler nicht ihr Spiel aufziehen lassen. Wir müssen dominat auftreten und dann ist ein Sieg und somit die Revanche für die knappe 2:3 Niederlage mit Sicherheit möglich“, so Lustenaus Verteidiger David Slivnik, der in der bisherigen Saison bereits fünf Treffer und vier Assists verbuchen konnte.

EHC Lustenau : WSV Sterzing Broncos

Samstag, 26. Oktober 2019, 19.30 Uhr, Rheinhalle Lustenau