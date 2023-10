EHC Lustenau gastiert in Kitzbühel

Nach dem 3:1 Auswärtssieg des EHC Lustenau fährt das Team rund um Kapitän Max Wilfan mit viel Selbstvertrauen zum schweren Spiel nach Kitzbühel. Auch in Tirol möchte der EHC Punkte mit ins Ländle nehmen.

Keine Verschnaufpause gibt es für die Cracks des EHC Lustenau. Und wiederum wartet ein schwerer Gegner auf das junge Team aus Lustenau. Mit jeweils 11 Punkten liegen die beiden Mannschaften punktegleich auf Rang sieben (Kitzbühel) bzw. Rang acht (Lustenau).

Mit zwei Siegen starteten die Tiroler optimal in die neue Saison. In den letzten Runden kam jedoch der Kitzbühel-Motor ein wenig ins Stocken. Das Team rund um Raphael Rotter konnte sich in den letzten fünf Spielen lediglich fünf Punkte auf das Konto gutschreiben lassen. Zuletzt folgte eine 1:5 Niederlage gegen den EC KAC.

Im Gegenzug dazu sicherte sich Lustenau in den letzten beiden Spielen sechs Punkte und konnte in der Tabelle punktemäßig auf die Adler aus Kitzbühel aufschließen. Schon einmal in dieser Saison trafen die beiden Teams aufeinander. Ende September setzte sich das Lustenauer Team in der Overtime mit 4:3 durch. Solch einen Sieg möchte der EHC auch in Kitzbühel feiern um im der Tabelle auf die Top-Teams aufzuschließen.

In den letzten Tagen schlugen die Tiroler nochmals auf dem Transfermarkt zu und verpflichteten den Finnen Waltteri Lehtonen, der in der letzten Saison noch für den EC Bregenzerwald stürmte. Für ihn musste der Amerikaner Cameron Spiro seinen Platz bei den Adlern räumen. Auch kehrte in den letzten Runden Kapitän Henrik Hochfilzer nach langer Verletzungspause zurück ins Team. Die Tiroler haben zwei sehr starke Linien. Wenn diese bestmöglich neutralisiert werden können, ist ein Punktezuwachs in Tirol durchaus möglich. Spielbeginn am Donnerstag im Sportpark Kitzbühel ist um 19.00 Uhr. Über valcome.tv kann das Spiel live verfolgt werden.

EC Kitzbühel : EHC Lustenau

Donnerstag, 12. Oktober 2023, 19.00 Uhr, Sportpark Kitzbühel