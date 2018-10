EHC Lustenau gastiert beim Tabellenführer Pustertal

Im Spitzenspiel der achten Runde in der Alps Hockey League 2018/19 trifft das Team des EHC Alge Elastic Lustenau Donnerstag, 11. Oktober 2018 um 20.00 Uhr auswärts auf den Tabellenführer aus den Pustertal.

Die Brunecker, die noch ohne Punkteverlust an der Tabellenspitze stehen, möchten ihren Vorsprung in der Tabelle weiter ausbauen. Dieses Unterfangen möchten die Lustenauer unter allen Umständen verhindern und hoffen, den Südtirolern die erste Niederlage zufügen zu können.

Für die bereits angelaufene Saison haben sich die Pustertaler weiter verstärkt und sind optimal in die Meisterschaft gestartet. Die Italiener verfügen über sehr starke Legionäre, einige italienische Nationalspieler und mit dem kanadischen Torhüter Colin Keith Furlon einen wahren Hexer zwischen den Pfosten. In den bisherigen sieben Spielen musste er erst sieben mal hinter sich greifen und führt die Torhüter Statistik mit einer Fangquote von 96,7 Prozent überlegen an.