EHC Lustenau fordert auswärts das Topteam Fassa

Die vergebenen Punkte im Heimspiel müssen nun in Italien geholt werden

Nichts wurde es aus den erhofften drei Punkten gegen den HC Gröden. Die verlorenen Punkte sollen nun auswärts gegen Fassa geholt werden. Doch Vorsicht ist geboten. Das Hinspiel in Lustenau verloren die Gastgeber mit 1:3. Somit ist für Samstag Revanche angesagt. Spielbeginn im Gianmario Scola-Stadion in Fassa ist um 19.30 Uhr.

Fassa kann bisher auf eine recht durchwachsene Saison zurückblicken. Von den letzten fünf Spielen konnten sie sich nur gerade zwei von möglichen 15 Punkten gutschreiben lassen. Trotzdem zeigten sie in den vergangenen Partien aufsteigende Leistung. Gegen Jesenice mussten sich die Falken nur knapp mit 1:2 geschlagen geben. Vorsicht ist jedenfalls geboten. Die Lustenauer sind jedenfalls vor dem Rückspiel am Samstag vor dem Gegner gewarnt, sind sich aber auch ihrer Qualität im Klaren.

„Mit einigen Routiniers und zahlreichen jungen Eigenbauspielern haben wir eine sehr gute Mischung in der Mannschaft. In den letzten Spielen gegen Ritten und Gröden haben wir phasenweise sehr gutes Eishockey gezeigt, konnten diese Leistung aber nicht über 60 Minuten durchziehen. Unkonzentriertheiten und Strafen in den letzten Minuten haben uns um die Früchte unserer Arbeit gebracht. Dies soll sich mit dem Spiel in Fassa ändern. Wir kommen jetzt in die entscheidende Phase der Meisterschaft und da kann jeder Punkt immens wichtig für die Platzierung sein“, so Chris D’Alvise, Torschütze vom Dienst bei den Lustenauern.