EHC Lustenau festigt den vierten Tabellenplatz

Klarer 5:1-Auswärtssieg der Sticker im Nobelskiort Kitzbühel

Obwohl die Lustenauer sehr wenig Zeit hatten, um sich auf das Spiel vorzubereiten, starteten sie mit viel Energie in die Partie. Die mühevolle Anreise im Stau war den Spielern gar nicht anzusehen, denn sie konnten gleich am Anfang sehr gute Chancen herausarbeiten. Die ersten zehn Minuten wirkten die Adler regelrecht überrascht vom Tempo, mit dem der EHC Lustenau aus der Kabine kam. In der 14. Minute war es Colin Long, der den ersten Treffer des Abends erzielte. In der zweiten Hälfte des Drittels waren die Gastgeber ein wenig überlegen, der EHC Lustenau konnte die knappe Führung aber bis in die Drittelpause bringen.

Im Mittelabschnitt waren die Lustenauer klar überlegen und ließen die Adler nicht zu all zu vielen Möglichkeiten kommen. In der 27. Minute befanden sich die Sticker in Powerplay und konnten dieses durch Chris D‘Alvise nutzen. Dieser Treffer zum 2:0 war jedoch nicht der Letzte in diesem Drittel. D‘Alvise konnte in der 37. Minute seinen zweiten Treffer des Abends zum 3:0 erzielen. Mit diesem Zwischenstand ging es dann auch in die zweite Drittelpause.