EHC Lustenau fehlt nur noch ein Punkt zur Play-off Teilnahme

In einer torreichen Partie kann sich der EHC Lustenau wichtige drei Punkte gutschreiben lassen. Mit einem 7:6 Erfolg in Fassa rücken die Lustenauer in der Tabelle auf und haben bei einem Spiel weniger nur noch einen Punkt Rückstand auf den zweiten Rang, der die Qualifikation für die Pre-Play Offs garantieren würde.

Ganz nach dem Geschmack der Lustenauer beginnt das Spiel in Fassa. Bereits in der sechsten Minute erzielt Jesper Alasaari im Powerplay den ersten Treffer dieses Abends. Doch bereits in der 10. Minute kann Fassa den Rückstand egalisieren. Weitere zwei Minuten später erzielt Max Wilfan den abermaligen Führungstreffer für Lustenau. Die Italiener kämpfen zurück und nur drei Minuten später steht es 2:2. Und das muntere Toreschießen im ersten Drittel geht weiter. In der 19. Minute gehen die Gastgeber erstmals in Führung, doch nur 30 Sekunden später kann Max Wilfan den Ausgleichstreffer erzielen. Den Schlusspunkt in diesem ersten Drittel setzten jedoch wieder die Italiener, die 20 Sekunden vor Drittelsende den vierten Treffer erzielen.

Nach sechs gespielten Minuten im Mitteldrittel Jubel bei Lustenau. Lucas Haberl erzielt den 4:4 Ausgleichstreffer. In der 34. Minute agiert Fassa mit einem Mann mehr auf dem Eis, doch sind es jedoch die Lustenauer, die sich über einen Treffer freuen können. Kapitän Max Wilfan erzielt in Unterzahl seinen dritten Treffer an diesem Abend. Knapp vor Drittelsende kann Lustenau eine Überzahlsituation auf dem Eis zum sechsten Treffer ausnützen. Mit dieser 6:4 Führung werden zum zweiten mal die Seiten gewechselt.

Im letzten Spielabschnitt ist Lustenau damit beschäftigt, den zwei Tore Vorsprung zu verwalten, doch in der 53 Minute erzielt Fassa den Anschlusstreffer. Nur 74 Sekunden später können die Gastgeber über den Ausgleichstreffer jubeln. Lustenau erholt sich jedoch sehr schnell von diesem Doppelschlag und erzielt in der 57. Minute durch Max Wennlund den abermaligen Führungstreffer. In den letzten Minuten drängt Fassa auf den Ausgleich. Mit gemeinsamen Kräften kann der knappe Vorsprung über die Zeit gebracht werden. Somit kann sich der EHC Lustenau wichtige drei Punkte in der Qualifikationsgruppe B gutschreiben lassen und liegt nun mit 10 Punkten und einem Spiel weniger als alle Konkurrenten auf dem dritten Tabellenrang.

HC Fassa Falcons : EHC Lustenau 6:7 (4:3 / 0:3 / 2:1)

Torschützen Fassa Falcons: Sebastian Selin (10. Min. / 53. Min.), Diego Iori (15. Min.), Edgar De Toni (19. Min.), Davide Sciavone (20. Min.), Dennis Kustatscher (54. Min.)