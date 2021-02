EHC Lustenau erlitt 1:7-Auswärtspleite in Asiago

Wenigstens gelang Legionär Chris DÁlvise in Italien noch das Ehrentor

Rückreise des EHC aus Asiago ohne Punkte



Schon von Beginn an stand der EHC Lustenau in Asiago auf verlorenem Posten. Bereits nach vier Minuten führten die Gastgeber mit 2:0. In weiterer Folge konnte sich Lustenau auf das schnelle Spiel einstellen, doch der erhoffte Torerfolg blieb aus. Die Venetier machten weiter Druck und kurz vor Drittelsende erhöhten die Gastgeber auf 3:0. Mit dieser satten Packung für den EHC ging es in die erste Drittelpause. Das Schussverhältnis von 11:6 für Asiago spricht eine deutliche Sprache.



Auch zu Beginn des zweiten Abschnittes fuhren die Italiener Angriff auf Angriff auf das Gehäuse der Lustenauer. Ein Doppelschlag der Gastgeber schon in der ersten Minute sorgte für klare Verhältnisse auf dem Eis und so stand es nach 21. Minuten 5:0 für Asiago. Lustenau konnte sich dann ein wenig aus der Umklammerung befreien und Chris D'Alvise erzielte in der 24. Minute den Ehrentreffer für Lustenau. Trotz einiger Möglichkeiten konnte Lustenau keinen weiteren Treffer erzielen. Kurz vor Drittelsende erhöhte Asiago auf 6:1. Mit diesem deutlichen Ergebnis ging es in die zweite Drittelpause.



Sehr clever verwaltete Asiago in weiterer Folge den Vorsprung. Lustenau versuchte den Rückstand zu minimieren und konnten sich einige Chancen erarbeiten. Den lezten Treffer an diesem Abend erzielte aber wiederum Asiago in der 55. Minute. Mit dieser klaren Niederlage musste Lustenau die Rückreise ins Ländle antreten.(EHC/Stadlober)