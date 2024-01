EHC Lustenau empfängt Wildpferde aus Sterzing

Im letzten Heimspiel des Grunddurchgangs der Alps Hockey League empfängt der EHC Lustenau die Sterzing Broncos. Spielbeginn am Mittwoch, 3. Januar 2024 in der Rheinhalle ist um 19.30 Uhr. Bei diesem Spiel sollte der neue Legionär aus Finnland bereits im Dress des EHC Lustenau auflaufen.

Keine leichte Aufgabe erwartet den EHC Lustenau am Mittwoch Abend, wenn die Sterzing Broncos ab 19.30 Uhr in der Rheinhalle gastierten. Die Südtiroler können auf einen sehr guten Grunddurchgang zurückblicken und liegen mit 50 Punkten auf dem sechsten Tabellenrang. Diese Platzierung würde für Sterzing die direkte Qualifikation für die Play-Offs bedeuten, doch der S.G. Cortina liegt punktegleich auf Rang sieben. Die beiden Teams trennt lediglich das bessere Torverhältnis, welches derzeit für Sterzing spricht.

Somit rechnet der EHC Lustenau mit einer hochmotivierten Mannschaft aus Sterzing, die diesen sechsten Rang mit einem Auswärtssieg unter allen Umständen absichern wollen. Im Gegensatz dazu möchte der EHC Lustenau mit einem Heimerfolg die Möglichkeit wahren, sich in der Tabelle zu verbessern und sich somit eine gute Ausgangsposition für die in Kürze beginnende Zwischenrunde zu sichern.

An das erste Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften Mitte Oktober hat der EHC Lustenau keine guten Erinnerungen. Mit einer 2:8 Niederlage mussten sie damals die Heimreise aus Sterzing antreten. Für diese schmerzliche Niederlage möchten sie die Lustenauer revanchieren und die Südtiroler auf heimischem Eis besiegen. Spielbeginn in der Rheinhalle ist um 19.30 Uhr.

Der EHC Lustenau, der in den letzten Spielen auf den Einsatz eines vierten Legionärs verzichten mussten, kann sich über eine Personalverstärkung aus Finnland freuen. Der 21-jährige Finne Ville-Pekka Pietilä wird bis Saisonende von den Lustenauern verpflichtet. Trotz seines jungen Alters gilt der junge Stürmer als Spielgestalter und soll in der laufenden Saison die Angriffslinien des Teams verstärken. Wenn es mit den Anmelde-Modalitäten klappt, sollte Pietilä bereits beim Spiel gegen Sterzing zum Einsatz kommen. Zusätzlich streckt der EHC Lustenau die Fühler nach einem weiteren jungen Spieler aus, der in der Verteidigung eingesetzt werden soll.