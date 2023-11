EHC Lustenau empfängt Liganeuling Celje

Nach der Nationalteam-Pause erwartet den EHC Lustenau ein Doppelwochenende. Zu Beginn der zweiten Hälfte des Grunddurchgangs empfangen die Löwen am Freitag um 19.30 Uhr in der Rheinhalle den Liganeuling aus Celje. Dabei haben die Cracks rund um Kapitän Max Wilfan mit den Slowenen noch eine Rechnung offen. Das Hinspiel verloren die Sticker unglücklich mit 3:4. Am Sonntag bereits um 17.30 Uhr folgt die Partie gegen die Salzburg Juniors.

Am Freitag um 19.30 Uhr gastiert mit dem HK Celje der Liganeuling in der Rheinhalle. In der Anfangsphase der Meisterschaft hatten die Slowenen Mühe, sich an das Tempo der Alps Hockey League zu gewöhnen – die ersten vier Spiele gingen allesamt verloren. Ausgerechnet gegen den EHC Lustenau durften sie in der fünften Runde über den ersten Sieg jubeln. Ab diesem Zeitpunkt hat sich das Team aus Celje gefangen, feierte gesamt fünf Siege und liegt in der Tabelle derzeit auf Rang 13.

Die Auswärtsniederlage vom 30. September ist den Cracks des EHC Lustenau noch gut in Erinnerung. Am Freitag Abend haben sie jedoch die Möglichkeit, sich zu revanchieren und einen Heimsieg einzufahren. Wie jedoch die letzten Spiele zeigten, gibt es in der Liga keine Jausengegner. Von der ersten bis zur letzten Minute bedarf es einer soliden Teamleistung, um den gewünschten Heimsieg bejubeln zu können.

Mit Mikus Mintautiskis, Jure Sotlar und Luka Kalan verfügen die Slowenen über eine sehr starke erste Linie, die es zu neutralisieren gilt. Von der Tiefe des Kaders her ist Lustenau besser aufgestellt. Es ist wichtig, diese Überlegenheit auf dem Eis umzusetzen, unnötige Strafen zu vermeiden und in der Offensive die sich bietenden Möglichkeiten in Tore umzumünzen. Erstmals im Kader des EHC Lustenau ist Neuzugang Luca Venier. Er erhielt einen Vertrag bis Saisonende und ersetzt Verteidiger Albert Krammer, der sich beim Spiel gegen den KAC verletzte und einige Wochen pausieren muss. Spielbeginn in der Rheinhalle ist am Freitag um 19.30 Uhr – valcome.tv überträgt die Partie live.

EHC Lustenau : HK Celje

Freitag, 17. November 2023, 19.30 Uhr, Rheinhalle Lustenau