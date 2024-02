EHC Lustenau empfängt die Rotjacken

Am Samstag empfängt der EHC Lustenau im Rahmen der Zwischenrunde in der Qualifikationsgruppe B das Future Team des EC KAC. Dabei hat das Team rund um EHC Kapitän Max Wilfan noch eine Rechnung mit den Kärntnern offen – ging ja bekannterweise das Hinspiel in Klagenfurt mit 1:3 verloren. Spielbeginn in der Rheinhalle ist um 19.30 Uhr.

Noch sind in der Zwischenrunde der Alps Hockey League drei Runden ausständig. Nach der knappen 4:5 Niederlage des EHC Lustenau hat sich die Situation für die Lustenauer verschärft, doch eine Qualifikation für die Pre-Play Offs ist weiterhin möglich. Hierzu benötigt das Team von Coach Philipp Winzig jedoch unbedingt drei Punkte gegen das Future Team aus Klagenfurt. Die Rotjacken konnten in dieser Zwischenrunde durchaus überraschen, gewannen sie doch die Spiele gegen die Unterland Cavaliers sowie eben auch gegen den EHC Lustenau.

Im Gegensatz zum Spiel am vergangenen Donnerstag gegen die Unterland Cavaliers müssen Strafen unbedingt vermieden werden, um den Klagenfurtern keine Überzahl-Situationen auf dem Eis zu ermöglichen. Wichtig wird sein, dass die Cracks von der ersten bis zur letzten Minute hellwach auftreten und sich von Klagenfurt nicht überraschen lassen. Mit schnell vorgetragenen Angriffen aus einer sicher gestaffelten Abwehr heraus möchte Lustenau von Beginn an den Ton angeben. Ein frühes Führungstor würde dabei den Lustenauern natürlich in die Karten spielen.

Die Klagenfurter verfügen über junge ambitionierte Spieler, die sich mit ihren Leistungen für die erste Mannschaft der Rotjacken empfehlen möchten. Die Cracks sind eisläuferisch und stocktechnisch sehr gut ausgebildet und können an einem guten Tag für jeden Gegner einen Stolperstein darstellen.

Bereits dreimal trafen die beiden Teams im Laufe dieser Meisterschaft aufeinander. Im Grunddurchgang ging der EHC Lustenau mit 6:2 bzw. 7:3 jeweils als klarer Sieger vom Eis. In der Zwischenrunde drehten die Klagenfurter den Spieß um und besiegten die Lustenauer mit einigen Verstärkungen aus dem A-Team mit 3:1. Für diese Niederlage möchte sich der EHC revanchieren und mit einem Erfolg die Möglichkeit für die Qualifikation für die Pre-Play Offs aufrecht erhalten. Spielbeginn am Samstag in der Rheinhalle ist um 19.30 Uhr.

EHC Lustenau : EC KAC Future Team

Samstag, 17. Februar, 19.30 Uhr, Rheinhalle Lustenau