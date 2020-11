EHC Lustenau empfängt Tabellenführer Salzburg

Zintis Zusevics feiert Premiere im Lustenauer Dress – Spielbeginn bereits um 18.00 Uhr

Am Samstag – bereits um 18.00 Uhr – ist der Tabellenführer aus Salzburg zu Gast in der Rheinhalle. Die Tormaschine der Liga gewann die letzten vier Spiele in Serie und ging auch beim Hinspiel gegen Lustenau Ende Oktober mit 3:1 als Sieger vom Eis. Trotzdem oder genau aus diesem Grund möchten die Lustenauer den Jungbullen aus der Mozartstadt ein Bein stellen und die Siegesserie der Salzburger beenden. Der Österreich-Lettische Doppelstaatsbürger Zintis Zusevics kommt auf Seiten des EHC Lustenau erstmals zum Einsatz.

Eine sehr schwere Aufgabe wartet am Samstag ab 18.00 Uhr auf die Cracks des EHC Lustenau. Kein geringerer als der Tabellenführer der Alps Hockey League ist zu Gast in der Rheinhalle Lustenau. Die Salzburger erzielten in der bisherigen Saison nicht weniger als 61 Tore und gelten neben Olimpia Laibach zu den großen Titelkandidaten in der diesjährigen Saison. Dabei zeichnet sich das Team aus der Mozartstadt durch ihre Ausgeglichenheit aus – schon 16 Spieler aus dem großen Kader konnten sich schon in die Torschützenliste eintragen.

Dies macht die Aufgabe für das Lustenauer Team rund um Kapitän Max Wilfan dementsprechend schwer. „Viele Teams in der Liga verfügen über eine sehr starke Linie, die es zu neutralisieren gilt. Bei Salzburg sind es beinahe alle vier Linien, die Spiele entscheiden können. Doch wir haben auch schon in Salzburg eine starke Leistung gezeigt und bei einem optimalen Spielverlauf hätten wir die Salzburger schlagen können“, so Max Wilfan, Kapitän des EHC Lustenau.

Erstmals in dieser Saison kann Lustenaus Trainer Mike Flanagan auf die Dienste des Neuzugangs Zintis Zusevics zurückgreifen. Er verstärkt ab sofort den Sturm der Sticker. Seine Erfahrung von über 370 EBEL-Spielen wird den Lustenauern sicherlich zu Gute kommen.

EHC Lustenau : Salzburg Juniors

Samstag, 28. November 2020, 18.00 Uhr, Rheinhalle Lustenau