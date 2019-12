EHC Lustenau duelliert sich mit EC Bregenzerwald

Im Rahmen der österreichischen Meisterschaft gastieren die Lustenauer in der Messehalle Dornbirn beim EC Bregenzerwald.

Ganze 33 Spieler stehen gesamt im Kader des EC Bregenzerwald. Damit gestaltet sich der Wald für den Gegner immer ein wenig als Wundertüte. Man weiß nie genau, was „drinnen“ ist, beziehungsweise wer dann tatsächlich als Gegner auf dem Eis steht und was für ein Spiel den Gegner erwartet. Dementsprechend ist es für das Gastteam immer schwierig, sich taktisch auf die Wälder einzustellen.

Liest sich der EHC Lustenau auf dem Papier nach bisher zwei Erfolgen gegen die Wälder als klarer Favorit, so relativiert sich das Ganze, wenn man auf die letzten Wochen zurückblickt. Im Gegensatz zum Saisonbeginn, haben sich die jungen Wälder stabilisiert und die Leistungskurve zeigt klar nach oben. Mit dem erfahrenen Schweden Johan Lorraine konnten sie sich in der Offensive noch einmal verstärken. Lorraine, der bei seinem Einstand gleich einen Hattrick, und damit die Wälder gegen Cortina zum Sieg schoss, ist in Lustenau kein Unbekannter. Für ein kurzes Gastspiel schnürte er in der letzten Saison drei Mal die Schlittschuhe für die Löwen, ehe er dem genesenen Eetu-Ville Arkiomaa Platz machen musste und zu Bayreuth in die DEL2 wechselte.