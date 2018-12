EHC Lustenau brennt gegen die VEU auf Revanche

Bühne frei für das zweite große Vorarlberg Derby im Rahmen der Alps Hockey League 2018/19.

Dabei möchte sich die Heimmannschaft für die bittere 1:6 Niederlage vor einigen Wochen in Feldkirch revanchieren. Lustenaus Trainer Christian Weber kann gleich auf fünf Spieler zurückgreifen, die beim ersten Derby nicht in der Aufstellung des EHC standen. Erstmals Derby-Luft schnuppert der neue Lustenauer Torhüter Mathieu Corbeil, der für Lustenau erstmals zwischen den Pfosten steht. Spielbeginn in der Rheinhalle Lustenau ist am Samstag bereits um 17.30 Uhr.

Lustenau baut bei diesem Spiel auf die breite des Kaders. Neben den Top-Scorern Martin Grabher-Meier, Marc Olivier Vallerand, Chris D’Alvise und Ettu Ville Arkiomaa gibt es viele weitere Spieler im Kader der Lustenauer, die Tore schießen können – so gesehen beim Spiel gegen Zell am See, als Mathias Adam seine ersten beiden Treffer in der Liga schoss und somit zum Matchwinner wurde. Spielbeginn in der Rheinhalle Lustenau ist bereits um 17.30 Uhr.