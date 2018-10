EHC Lustenau bleibt an Spitzenduo Pustertal und Asiago dran

Mit einem knappen 4:2 blieb der EHC Alge Elastic Lustenau gegen die Jungbullen aus Salzburg erfolgreich.

Schlag auf Schlag ging es los. Schon nach 96 Spielsekunden brachte Marc-Olivier Vallerand die Hausherren mit 1:0 in Führung. Doch die Salzburger zeigten sich wenig beeindruckt und erzielten nur 14 Sekunden später den Ausgleichstreffer. Nur weitere sechs Minuten später durfte Lustenau über die abermalige Führung jubeln. Salzburg spielte mit einem Mann mehr auf dem Eis – Chris D’Alvise knöpfte dem Salzburger Verteidiger die Scheibe ab fuhr alleine auf das Tor und ließ dem Torhüter nicht den Funken einer Chance. Nur weitere zwei Minuten später erzielte Marc-Oliver Vallerand seinen zweiten Treffer an diesem Abend. Somit ging es mit einer komfortablen 3:1 Führung in die erste Drittelpause.

Im letzten Spielabschnitt merkte man den Lustenauern die Strapazen des Spieles vom letzten Donnerstag gegen Pustertal an. Mehr und mehr wurde das Heimteam in die Verteidigung gedrängt, doch mit einer starken Defensive und einem hervorragend disponierten Torhüter Maris Jucers überstanden die Lustenauer die Drangperiode der Mozartstädter. Kurz vor Spielende erhielten die Salzburger zwei Strafen und somit agierten die Hausherren mit zwei Mann mehr auf dem Eis. Diese Chance ließen sich die Sticker nicht entgehen und erzielten durch Marc-Oliver Vallerand – es war sein dritter Treffer an diesem Abend und sein gesamt 13. Tor in der Saison – das entscheidende Siegestor. Als Spieler des Abends wurde auf Seiten der Salzburger Elias Wallenta und bei Lustenau Torhüter Maris Jucers ausgezeichnet.