EHC Lustenau besiegt den Tabellenführer Kitzbühel

Eine schnelle und rassige Partie sahen die knapp 600 Zuschauer*innen in der Rheinhalle in Lustenau. Beide Teams zeigten eine kampfbetonte Leistung. Schlussendlich gewann der EHC Lustenau in der Verlängerung mit 4:3 und konnte somit den Gamsstädtern die ersten Punkte abringen.



Bereits nach wenigen gespielten Sekunden wurden in der Rheinhalle die ersten Nettigkeiten auf dem Eis ausgetauscht. Im Powerplay konnte der EHC Lustenau den ersten Glanzpunkt bereits in der zweiten Minute setzen. Nach toller Vorarbeit von Jesper Öhrvall und Mikael Johannson war es Kapitän Max Wilfan, der den ersten Treffer für Lustenau erzielte. Kitzbühel antwortete mit wütenden angriffen, doch das Bollwerk des EHC Lustenau konnte sich erfolgreich verteidigen. In der 15. Minute dann der verdiente Ausgleich für die Tiroler durch Patrick Bolterle. So ging es mit diesem Untentschieden in die erste Pause.



Zu Beginn des zweiten Drittels war Kitzbühel die stärker Mannschaft und ging in der 24. Minute durch Chris Seto erstmals in Führung. Doch Lustenau zeigte sich unbeeindruckt und hatte zahlreiche Möglichkeiten auf den Ausgleichstreffer. In der 31. Minute war es soweit. Nach Vorarbeit von Dominik Oberscheider und Max Wennlund erzielte Kevin Puschnik den Ausgleich für die Lustenauer. So ging es abermals mit einem Untentschieden in die zweite Pause.



Im letzten und vermeintlich entscheidenden Spielabschnitt wurde das Match von beiden Teams sehr intensiv geführt. Es waren die Lustenauer, die über den abermaligen Führungstreffer jubeln durften. Mikale Johansson setzte den Puck nach Vorarbeit von Dominic Haberl und Jesper Öhrvall zum Führungstreffer in die Maschen. Doch Kitzbühel gab sich nicht geschlagen und kam in der 46. Minute zum Ausgleichstreffer. In den letzten Minuten ging es hin und her - beide Mannschaften hatten gute Möglichkeiten, doch die jeweiligen Torhüter ließen in der regulären Spielzeit keine weiteren Treffer zu. So ging das Spiel in die Overtime. 53 Sekunden vor Ende erzielte Lustenau durch Jesper Alasaari den alles entscheidenden Siegestreffer. So konnte Lustenau Kitzbühel die erste Saisonniederlage zufügen und bleibt in der Rheinhalle weiterhin ungeschlagen.



EHC Lustenau : EC Kitzbühel 4:3 (1:1 / 1:1 / 1:1 / 1:0)

Torschützen EHC Lustenau: Max Wilfan (2. Min.), Kevin Puschnik (31. Min.), Mikael Johansson (43. Min.), Jesper Alasaari (65. Min.)

Torschützen EC Kitzbühel: Patrick Bolterle (15. Min.), Chris Sato (24. Min.), René Tröthan (46. Min.)