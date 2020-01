EHC Lustenau benötigt beim Meister Laibach ein Sieg

Nur ein Erfolg in Slowenien lässt die Sticker auf ein Play-off-Ticket hoffen

Am Mittwoch Abend gastieren die Lustenauer Löwen auswärts beim Tabellenführer und amtierenden Meister HK Olimpija Laibach. Theoretisch kann der EHC Lustenau noch einen der Top-Sechs-Ränge ergattern. Doch hierzu müsste man das derzeit in Überform agierende Team aus Laibach besiegen und wäre zusätzlich auf Schützenhilfe aus Feldkirch und Kitzbühel angewiesen. Die Lustenauer werden jedoch nichts unversucht lassen, um dieses Ziel zu erreichen.

Nach den zwei Halbfinalsiegen gegen die Klagenfurter Rotjacken im Rahmen der Österreichischen Meisterschaft gastiert der EHC Lustenau in der Endphase des Grunddurchgangs der Alps Hockey League auswärts bei HK Olimpija in Laibach. Der amtierende Meister und Tabellenführer ist das Team der Stunde. Interessant ist, dass außer Torhüter Us Zan, der mit 93% Fangquote die Tabelle der Goalies knapp anführt, die Slowenen weder individuell noch in den Mannschaftsstatistiken ganz vorne liegen.