EHC Lustenau beendet das Jahr mit einer Heimniederlage

Keinen erfolgreichen Jahresabschluss konnte der EHC Lustenau beim Heimspiel gegen die Unterland Cavaliers feiern. In einer knappen Partie mussten sich die Gastgeber mit 2:3 geschlagen geben. Ausschlaggebend war unter anderem die mangelnde Powerplay Ausbeute.



Sehr ambitioniert gingen beide Teams in das letzte Spiel des Jahres 2023. Schon in den ersten Minuten entwickelte sich ein abwechslungsreiches Spiel. Die Gäste aus dem Südtirol konnten bereits in der fünften Minute über den Führungstreffer durch Florian Wieser jubeln. Die Lustenauer versuchten diesen knappen Rückstand auszugleichen, scheiterten aber immer wieder am Gäste-Torhüter. So ging es mit der knappen Führung für die Unterland Cavaliers in die erste Pause.



Zu Beginn des zweiten Spielabschnittes hatte Lustenau einige Möglichkeiten und Mikael Johansson glückte in der 22. Minute nach Vorarbeit von Dominik Oberscheider sowie Dominic Haberl der Ausgleichstreffer. Beide Teams erarbeiteten sich einige Möglichkeiten, doch es dauerte bis zur 40. Minute, ehe die Südtiroler abermals über den Führungstreffer durch Luka Nyman jubeln durften. Doch Lustenau kämpfte zurück und erzielte in der letzten Sekunde des zweiten Spielabschnitts den verdienten Ausgleichstreffer durch einen Weitschuss von Jesper Alasaari.



Im letzten Spielabschnitt spielten beide Teams mit offenem Visier, doch beide Torhüter konnten sich des Öfteren auszeichnen. Im Powerplay glückte den Gästen in der 43. Minute der abermalige Führungstreffer. Lustenau kämpfte zurück, und ersetzte in den letzten Spielminuten den Torhüter durch einen sechsten Feldspieler. Der Ausgleich wollte jedoch nicht mehr gelingen.



EHC Lustenau : HC Unterland Cavaliers 2:3 (0:1 / 2:1 / 0:1)

Torschützen EHC Lustenau: Mikael Johansson (22. Min.), Jesper Alasaari (40. Min.)

Torschützen HC Unterland Cavaliers: Florian Wieser (5. Min.), Luka Nyman (40. Min.), Alex Curti (43. Min.)