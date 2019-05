Eggxpress der Landjugend Montafon

Ein mobiler Hühnerstall, heimische Produkte, Spielstationen für Kinder und vieles mehr gab es vergangenen Samstag Vormittag auf dem Schrunser Kirchplatz.

Zusammen mit dem Kindergarten Bartholomäberg hatte die Landjugend Montafon den bunten Wagen gestaltet. „Wir möchten so die Landwirtschaft zu den Leuten bringen und damit auch die Wertschätzung für diese Arbeit“, so Magdalena Maier vom Dreier-Kernteam dieses Projekts. Zusammen mit Philipp Mattle und Lukas Maier hatte sie diese Aktion initiiert. Für viel Abwechslung sorgten auch die Tiere wie etwa die Hühner, die Kaninchen oder das kleine Kälbchen, das zum Streicheln, Anfassen und Beobachten extra mitgebracht worden war. Außerdem gab es für die Kids fünf unterschiedliche Spielstationen, bei denen sie viel Interessantes über das Ei, die milch und viele andere Produkte erfuhren.

Insgesamt vier Monate hatte die Landjugend Montafon an dem Eggxpress gebastelt und gemalt, bevor er nun „in Betrieb ging. Die Hühner fühlen sich offensichtlich pudelwohl in ihrem neuen Heim, denn auch das eine oder andere Ei wurde bereits im Eggxpress ausgebrütet. Am Sonntag, 19. Mai macht der Eggxpress nochmals Station in Tschagguns beim Stausee Latschau beim großen „Lauf regional“ und auch dort kann wieder verkostet, gespielt, gestreichelt und eingekauft werden.