Egger Kultlokal "Ochsen" wieder geschlossen: "Es tut mir auch weh" sagt der Wirt

Als Außenstehender ein bestehendes Lokal zu übernehmen, gestaltet sich nicht immer einfach. Das zeigte sich auch für Sasa Telic, der im Bregenzerwald zwei Standorte übernommen hat.

Der "Treffpunkt Ochsen" im Zentrum von Egg. ©VOL.AT/Mayer

Vom Schwimmbad-Kiosk zu zwei Lokalen

Im August 2023 übernahm Sasa Telic das Kultlokal „Ochsen“ in Egg, nur wenig später wurde er auch der neue Wirt des ehemaligen "Café Caesar" in Alberschwende. Der Gastronom lebt mit seiner Familie in Alberschwende und bewirtete zuvor mehrere Jahre lang das Schwimmbad in Bezau. Er wollte die beiden beliebten Gaststätten für die Gemeinden und deren Bevölkerung erhalten. Knapp ein halbes Jahr später hat eines der beiden Lokale bereits wieder geschlossen. Was dahinter steckt und warum Telic die Schließung weh tut.

Sasa Telic mit seiner Frau Milka. Die beiden führen gemeinsam auch die "Linde" in Alberschwende. ©Privat

Im August eröffnete der Gastronom das Lokal neu. ©Archivbild: VOL.AT/Mayer

Nicht nur das Schild ist mittlerweile verwittert - auch das Lokal ist derzeit geschlossen. ©VOL.AT/Mayer

"Zwei, drei Monate lief alles super"

Erst sei es im "Treffpunkt Ochsen" gut angelaufen, verdeutlicht Telic gegenüber VOL.AT. Auch die von ihm veranstalteten Events mit DJs und Musikern seien gut besucht gewesen. "Zwei, drei Monate lief alles super", meint der Wirt. Dann seien plötzlich immer weniger Leute gekommen. "Ich habe auch eine Änderung der Öffnungszeiten ausprobiert", gibt er zu verstehen. "Ein paar Gäste haben gesagt, wenn du auch am Vormittag offen hättest, würden wir jassen kommen. Als ich dann in der Früh offen hatte, sind nur zwei, drei einen Kaffee trinken gekommen." Die Umstellung vom reinen Abendbetrieb auf den Tagesbetrieb klappt also nur bedingt.

Auch Abends bleibt die Bar dunkel, wie dieses Foto zeigt. ©VOL.AT/Mayer

Ein Blick durch die geschlossene Tür in den Ochsen. ©VOL.AT/Mayer

Auch die Einrichtung war neu. ©VOL.AT/Mayer

Weniger Gäste und Kritik am Personal

Auch die Reaktionen auf seine Übernahme des Bregenzerwälder Kultlokals durch den aus Bosnien-Herzegowina stammenden Wirt waren gemischt. Es habe etwa auch einige Wälder Gäste gegeben, die "blöd geredet" und sich über das Personal beschwert hätten. "Sie haben gesagt, mein Personal spreche nur schlecht Deutsch. Dann habe ich neues eingestellt, dass nur Deutsch sprach“, meint der Gastronom. Doch das habe leider auch nichts mehr an der Situation im Lokal geändert.

An der Bar nehmen wohl erst im Sommer wieder Gäste Platz. ©VOL.AT/Mayer

Im Sommer kann man auch wieder auf der Terrasse Platz nehmen. ©VOL.AT/Mayer

Hoffnung auf den Sommer: Telic gibt nicht auf

Komplett aufgeben will der ehrgeizige Gastronom noch nicht: Derzeit hat Sasa Telic sein Lokal in Egg bei der Wirtschaftskammer ruhend gemeldet. Er will abwarten, bis der Sommer kommt. "Dann sind auch Gäste und Touristen da und nicht nur Einheimische", erklärt er. Er hofft, dass dann wieder mehr Gäste kommen. "Vielleicht beruhigt sich die Lage dann wieder", meint der Wirt.

Video: "Ochsen" in Egg geschlossen

self all Open preferences.

Auch die "Linde" in Alberschwende wird von Telic geführt. ©VOL.AT/Mayer

Fokus auf das Lokal in Alberschwende

Bis dahin will er sich auf sein ebenfalls neu übernommenes Lokal in Alberschwende konzentrieren. Die "Linde" im Dorfzentrum laufe gut, gibt er zu verstehen. "Es tut mir auch weh", gibt Sasa Telic dennoch zur vorübergehenden Schließung des "Treffpunkt Ochsen" zu verstehen. Er habe viel Zeit und auch Geld investiert, um das Lokal in Egg neu herzurichten, betont er.

Mehr dazu

self all Open preferences.

self all Open preferences.

self all Open preferences.