Eggenburg darf man nicht unterschätzen

Im Heimspiel gegen das Schlusslicht hat SSV Dornbirn/Schoren einen Sieg eingeplant

Diesen Samstag steigt um 19 Uhr in der Messehalle 2 das WHA-Heimspiel gegen den UHC Eggenburg.

Die Eggenburg Mannschaft, welche sich momentan am Tabellenende befindet, darf nicht unterschätzt werden. Sie haben sich erst kürzlich mit der ehemaligen MGA-Spielerin Monika Stefanoska, sowie mit Ana Janicic aus Montenegro verstärkt. Die letzten Spiele von Eggenburg zeigten einen klaren Aufwärtstrend.

Nach dem knapp gewonnen Cupspiel in Bregenz will Dornbirn an den Erfolg vom Wochenende anschließen und beide Punkte im Ländle behalten.