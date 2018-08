"Egal wer spielt, wir wollen immer gewinnen"

„Es ist uns völlig egal wer spielt, wir haben auch ohne die Unterstützung von Kaderspielern den Anreiz gegen alle Mannschaften zu gewinnen“, sagt Altach Amateure-Cotrainer Christian Schöpf vor dem Auswärtsspiel in Schwaz.

Natürlich will die zweite Kampfmannschaft der Rheindörfler, höchstwahrscheinlich mit den Profis Lars Nussbaumer und Valentino Müller, bei den heimstarken Tirolern die nächsten drei Punkte fixieren. „Schwaz ist nach dem Umbruch im Sommer noch nicht so richtig in der Spur und das gilt es auch zu nützen“, weiß Schöpf. Der letztjährige Dritte, Schwaz hat erst ein Remis geholt und dreimal verloren.