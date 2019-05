EDV Aufrüstung an der Volksschule

An der VS Weiler werden nun alle Klassen auf Smartboards umgestellt.

Weiler . Bereits im vergangenen Jahr wurden an der Volksschule Weiler zwei Klassen mit digitalen Whiteboards ausgestattet – nun erhalten auch die restlichen Klassen die modernen Schultafeln.

Die Zeit von Kreide und Schiefertafel gehört bald auch in Weiler der Vergangenheit an. Die Gemeindevertretung beschloss in ihrer letzten Sitzung sämtliche Klassen mit Smartboards auszustatten. Dazu müssen auch die entsprechenden Anschlüsse installiert werden und das EDV System den neuen Tafeln angepasst werden. Die Kosten für diese Umstellung belaufen sich auf 26.803 Euro für Computer und Server, 61.496,64 Euro für Smartboards sowie 12.162,84 Euro für die Elektrik und wurden von der Gemeindevertretung Weiler genehmigt. MIMA