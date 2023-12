Edles Handwerk wird alltagstauglich

Veronika Tschofen hat mit „Stickliabi“ ihr eigenes Label kreiert.

Durch ihren Beruf als Mediengestalterin sah sie Logos, die auf Textilien gestickt waren, und war begeistert. So bekam ihr Sohn ein Badetuch mit seinem Namen. Kurz darauf fuhr sie mit ihrem Mann nach Innsbruck und kaufte die erste Stickmaschine – ein Weihnachtsgeschenk. Günstig war sie nicht – 20000 Euro mit allem Drum und Dran, investierte das Paar. Dann wurde fleißig geübt, zunächst bestickte Tschofen alle Kinderjacken und Kuscheltiere. Manches ging daneben, auch die eigenen Finger bekamen ein paar Stiche ab. „Wir wurden einfach ins kalte Wasser geworfen“, sagt die Stickerin. „Wir hatten sofort viele Aufträge. Ich habe fast Tag und Nacht gestickt. Manchmal mussten wir nachts den Wecker stellen, damit wir gleich ein neues Textil besticken konnten“, fügt Mario hinzu. Denn ein Programm kann bis zu zwei Stunden dauern und dann kommt gleich die nächste Kollektion unter die Nadel.

Als Veronika mit ihrem Mann ein Musikfest besuchte, trug sie eine Lederhose und ein T-Shirt mit Trachtenmotiv. Das war der Hit. „Die Tiroler haben den Adler, warum sollen die Montafoner nicht auch ein Trachtenmuster haben“, dachte sich die Wahlmontafonerin. Das Muster ist auf schwarzem Samt auf dem Brusttuch, dem Herzstück der Montafoner Frauentracht, angebracht. Die Blumen sind in verschiedenen Farben, die Girlanden aus Goldfäden. Tschofen übernahm das Motiv, das 18 cm hoch ist und aus 16.000 Stickstichen besteht. Das edle, inzwischen alltagstaugliche Motiv kommt bei Jung und Junggebliebenen gut an und vermittelt Bodenständigkeit, Tradition und Identität.

Ein Renner ist das Trachtenmotiv mit den zarten Blüten in Rosa, Rot und Blau auf Filztaschen, T-Shirts und auf Kissen in schwarzem Samt. Seit kurzem wird das Trachtenmotiv auch gerahmt auf schwarzem Samt als Wanddekoration für Hotels angeboten. Der Eichenrahmen wird von der Firma Holzliebelei, Janine Klehenz aus Partenen, professionell hergestellt. „Kürzlich hat ein Hotel in Gargellen eine größere Menge zur Dekoration bestellt“, freut sich Veronika Tschofen. Die gerahmten Motive vermitteln Heimat, Wärme und Ankommen im Montafon. Weitere Motive sind Hirsche, Kränze, Willkommensgrüße für Gäste. Auch Applikationen für Kinder mit Namen personalisiert auf T-Shirts oder auch auf Pelzstoffen wie Hasen und Teddys. Auch Vereine, Firmen, Hotels haben die Produkte übernommen oder ließen ihren Firmennamen einsticken lassen